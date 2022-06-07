"Московский патруль": полицейские раскрыли дело о краже крупной суммы в Подмосковье

Подмосковные полицейские раскрыли дело о краже почти полутора миллионов рублей. Преступление произошло в Красногорске.

Мужчина в капюшоне подошел к чемодану, который стоял возле лестницы подъезда, забрал чужое имущество и ушел. Часть средств он потратил на личные нужды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

