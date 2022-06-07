Полиция начала проверку после сообщения о мужчине с гранатой в кафе в центре Москвы

12:15
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Московская полиция организовала проверку после сообщения о мужчине с гранатой в кафе на Кожевнической улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Накануне вечером в полицию поступила информация от 29-летнего мужчины о том, что вечером в помещении ресторана быстрого питания по улице Кожевническая, дом 10, строение 1, он увидел у неизвестного посетителя в сумке предмет, похожий на гранату", – рассказал он.
По данным полиции, мужчина с сумкой покинул ресторан и пошел в направлении Павелецкого вокзала. В настоящее время правоохранители изучают записи с уличных камер наблюдения, а также с камер внутри заведения.
Ранее росгвардейцы в Ленинградской области задержали женщину со стреляным тубусом от переносного противотанкового ракетного комплекса в городе Мурино. В результате осмотра подозрительного предмета специалисты установили, что контейнер пуст и не представляет опасности.
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