Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Нижегородской области

В Нижегородской области взорвался газовый баллон в пятиэтажке. Пострадали два человека – женщина и шестимесячный ребенок. Он отравился угарным газом.

Ребенка осмотрели медики. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также из дома эвакуировали 32 человека.

В экстренных службах уточнили, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже. После взрыва произошел пожар. Как сообщили в МЧС, его уже полностью потушили.

Уточняется, что взрывной волной выбило стекла и межкомнатную перегородку. При этом несущие конструкции дома не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

