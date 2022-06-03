"Московский патруль": полицейские в Подмосковье выявили интим-салон

Разговорчивая дама выдала правоохранителям всю подноготную дома терпимости в подмосковной Истре. Подробно поведала о тарифах ночных бабочек, и о том как они ютились в трехкомнатной квартире.

Не менее общительным оказался и мужчина, которых охранял тружениц интимного фронта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.