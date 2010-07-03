В Подмосковье выявили притоны с проститутками из Африки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Подмосковье пресекли работу борделей. Задержаны организаторы секс-бизнеса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Анкеты и фото девушек, оказывающих интим-услуги, размещали в интернете двое ранее судимых уроженцев ближнего зарубежья. Притоны располагались в арендованных квартирах.

При задержании полицейские выступили в роли клиентов. После передачи денег за услуги, состоявшейся в Коломне, были задержаны две уроженки одной из стран Западной Африки, находящиеся в РФ незаконно.

В Воскресенске установлены и задержаны мужчина и женщина, являющиеся организаторами незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией.

Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Девушек привлекли к административной ответственности. За нарушение миграционного законодательства их оштрафуют и выдворят из страны.

Ранее заявившую об изнасиловании 17-летнюю москвичку заподозрили в занятии проституцией. В полиции девушка сообщила, что знакомый под угрозой убийства изнасиловал ее.