В Подмосковье выявили притоны с проститутками из Африки

В Подмосковье пресекли работу борделей. Задержаны организаторы секс-бизнеса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Анкеты и фото девушек, оказывающих интим-услуги, размещали в интернете двое ранее судимых уроженцев ближнего зарубежья. Притоны располагались в арендованных квартирах.
При задержании полицейские выступили в роли клиентов. После передачи денег за услуги, состоявшейся в Коломне, были задержаны две уроженки одной из стран Западной Африки, находящиеся в РФ незаконно.
В Воскресенске установлены и задержаны мужчина и женщина, являющиеся организаторами незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией.
Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Девушек привлекли к административной ответственности. За нарушение миграционного законодательства их оштрафуют и выдворят из страны.
Ранее заявившую об изнасиловании 17-летнюю москвичку заподозрили в занятии проституцией. В полиции девушка сообщила, что знакомый под угрозой убийства изнасиловал ее.
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