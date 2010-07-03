Заявившую об изнасиловании москвичку заподозрили в занятии проституцией

Заявившую об изнасиловании 17-летнюю москвичку подозревают в занятии проституцией. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что в правоохранительные органы обратилась девушка, которая сообщила, что знакомый под угрозой убийства изнасиловал ее.
"В ходе проверки выяснилось, что девочка оказывает интимные услуги за деньги, а клиентов ей подыскивают третьи лица", – сказал источник.
В настоящий момент осуществляется проверка по факту происшествия, устанавливаются личности, занимающиеся поиском клиентов, а также проверяется информация противоправных действий в отношении потерпевшей.
10 июля в Москве задержали уроженца Узбекистана, который собирался продать 16-летнюю девушку в рабство. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".
В июне столичные полицейские задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО. Инцидент произошел в Троицке. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.
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