Заявившую об изнасиловании москвичку заподозрили в занятии проституцией

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заявившую об изнасиловании 17-летнюю москвичку подозревают в занятии проституцией. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в правоохранительные органы обратилась девушка, которая сообщила, что знакомый под угрозой убийства изнасиловал ее.

"В ходе проверки выяснилось, что девочка оказывает интимные услуги за деньги, а клиентов ей подыскивают третьи лица", – сказал источник.

В настоящий момент осуществляется проверка по факту происшествия, устанавливаются личности, занимающиеся поиском клиентов, а также проверяется информация противоправных действий в отношении потерпевшей.

10 июля в Москве задержали уроженца Узбекистана, который собирался продать 16-летнюю девушку в рабство. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

В июне столичные полицейские задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО. Инцидент произошел в Троицке. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

