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В Мюнхене пропали две россиянки. После их исчезновения местная полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Германии.

Как уточнили в дипмиссии, в прошлую субботу, 13 июля, в Мюнхене пропали две гражданки России – Мария и Татьяна Г. Сотрудники Генконсульства РФ выясняют обстоятельства случившегося. Они находятся "в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ", сказано в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что российская туристка провела 20 часов в открытом море близ острова Крит. Женщина пришла на пляж, чтобы искупаться, и пропала. Оказалось, ее унесло в море на надувном матрасе. Муж и дочь россиянки обратились за помощью к дежурным спасателям. В поисковой операции приняли участие корабль береговой охраны, частные катера, водные мотоциклы и лодки спасателей. Пропавшую туристку обнаружил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Ее подняли на борт самолета и доставили в больницу.