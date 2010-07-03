На Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки арестованы 12 израильтян

На популярном кипрском курорте Айя-Напа арестованы двенадцать граждан Израиля – их подозревают в групповом изнасиловании 19-летней британской туристки. Об этом сообщает "Интерфакс".
Заявление в полицию британка подала утром в среду, 17 июля. Она заявила, что подверглась групповому изнасилованию минувшей ночью. В итоге были арестованы двенадцать израильских туристов. Отмечается, что некоторым из них всего 16 лет. Все они предстанут перед судом.
По словам пострадавшей, инцидент произошел в отеле. Сейчас девушка проходит медицинский осмотр.
Курортный город Айя-Напа располагается на юго-восточном побережье Кипра. Отмечается, что место славится бурной ночной жизнью и особенно популярно среди молодых туристов.
Ранее министерство иностранных дел России порекомендовало выезжающим за рубеж туристам заблаговременно заключать договоры добровольного медицинского страхования. Оно позволяет получать не только медицинские услуги, которые включены в гарантированное обязательное медицинское страхование, но и дополнительные программы за счет страховых компаний.
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