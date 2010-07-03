Отели Турции снизили цены для российских туристов

Турецкие отели снижают цены для российских туристов на 10–15% в июле и августе, сообщает пресс-служба АТОР. Гостиницы, проживание в которых ранее резко подорожало, в итоге недосчитались постояльцев.
Эксперты Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) прогнозируют, что средняя загрузка отелей в Анталье в июле–августе будет на уровне 90–92%. Однако в ряде гостиниц она может быть ниже среднего – примерно 82–85%.
Как пояснили в POYD, в число "отстающих" по показателям попадут именно те отели, которые резко подняли цены после успешного летнего сезона в прошлом году. Российские туроператоры, по данным АТОР, также сообщают о новых скидках от турецких отелей. При этом турфирмы отмечают, что эти спецпредложения временные и действуют только в определенные даты.
Ранее эксперты туриндустрии назвали самые дешевые места для отдыха в бархатный сезон. В списке бюджетных курортов в период с августа по октябрь лидирует Черноморское побережье России. Вторую строчку заняла Болгария, а на третьем месте оказалась Турция с турами от 44 200 рублей. Следом за ним расположился Тунис, а замкнула пятерку Греция. В топ-10 также вошли Кипр, Черногория, Хорватия, Испания и Италия.
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