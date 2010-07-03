Подростка задержали за попытку изнасилования женщины в Троицке

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО.
Инцидент произошел в Троицке еще 28 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел около подъезда дома 55-летнюю женщину, проследовал за ней в лифт.
"Там он спустил перед ней штаны, оголив гениталии и предложив совершить с ним оральный половой контакт. Женщина отказалась и оказала активное сопротивление подозреваемому", – сообщает издание. Уточняется, что женщине удалось вырваться.
Накануне сообщалось, что в городском округе Щелково задержали тренера по легкой атлетике за совершение преступления против половой неприкосновенности девочки. Задержанного уже допросили, назначено проведение различных экспертиз.
Ранее 50-летнего москвича обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, он 2,5 года вел интимную переписку с подростками в интернете.
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