Подростка задержали за попытку изнасилования женщины в Троицке

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО.

Инцидент произошел в Троицке еще 28 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел около подъезда дома 55-летнюю женщину, проследовал за ней в лифт.

"Там он спустил перед ней штаны, оголив гениталии и предложив совершить с ним оральный половой контакт. Женщина отказалась и оказала активное сопротивление подозреваемому", – сообщает издание. Уточняется, что женщине удалось вырваться.

Накануне сообщалось, что в городском округе Щелково задержали тренера по легкой атлетике за совершение преступления против половой неприкосновенности девочки. Задержанного уже допросили, назначено проведение различных экспертиз.

Ранее 50-летнего москвича обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, он 2,5 года вел интимную переписку с подростками в интернете.

