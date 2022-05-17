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Транспорт

10:38

Трамваи перестанут ходить в районе станции метро "Площадь Ильича" с 21 мая

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трамваи с 21 мая не будут ходить между станциями метро "Авиамоторная", "Площадь Ильича" и Абельмановской Заставой из-за строительства нового железнодорожного моста.

Так, маршрут № 24 работать не будет, а трамвай № 12 будет ходить по двум маршрутам: от 16-й Парковой улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо (№ 40). Изменения затронут еще четыре трамвайных маршрута:

  • № 38 – от Черемушек до станции метро "Пролетарская";
  • № 43 – от МЦК Угрешская до 3-й Владимирской улицы;
  • № 45 – от Новоконной площади до Курского вокзала;
  • № 46 – от станции метро "Бульвар Рокоссовского" через Богородское, станции метро "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская", "Бауманская" и Волочаевскую улицу до Курского вокзала.

Также будет запущен бесплатный автобус №012 от станции метро "Пролетарская" через "Площадь Ильича" до "Авиамоторной". Ожидается, что движение трамваев будет восстановлено летом 2023 года, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что автобусы будут курсировать вместо трамваев № 12, 24, 38, 43, 45, 46 и А на ряде столичных улиц в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения коснутся маршрутов по улицам Абельмановской, Большой Андроньевской, Малой Андроньевской, Большой Калитниковской, Верхней Сыромятнической, Волочаевской, Костомаровскому переулку, Рогожскому валу, шоссе Энтузиастов.

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