Трамваи перестанут ходить в районе станции метро "Площадь Ильича" с 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Трамваи с 21 мая не будут ходить между станциями метро "Авиамоторная", "Площадь Ильича" и Абельмановской Заставой из-за строительства нового железнодорожного моста.
Так, маршрут № 24 работать не будет, а трамвай № 12 будет ходить по двум маршрутам: от 16-й Парковой улицы до станции метро "Авиамоторная" и от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо (№ 40). Изменения затронут еще четыре трамвайных маршрута:
Ранее сообщалось, что автобусы будут курсировать вместо трамваев № 12, 24, 38, 43, 45, 46 и А на ряде столичных улиц в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения коснутся маршрутов по улицам Абельмановской, Большой Андроньевской, Малой Андроньевской, Большой Калитниковской, Верхней Сыромятнической, Волочаевской, Костомаровскому переулку, Рогожскому валу, шоссе Энтузиастов.
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