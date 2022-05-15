Автобусы будут курсировать вместо трамваев на ряде улиц столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автобусы будут курсировать вместо трамваев на ряде столичных улиц в связи с проведением ремонтных работ, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Уточняется, что автобусы курсируют вместо трамваев №12, 24, 38, 43, 45, 46 и А. Ограничения коснутся маршрутов по улицам Абельмановская, Большая Андроньевская, Малая Андроньевская, Большая Калитниковская, Верхняя Сыромятническая, Волочаевская, Костомаровский переулок, Рогожский вал, улицы Шоссе Энтузиастов от станции метро "Площадь Ильича" до Авиамоторного проезда.
Кроме того, изменится движение трамваев №А – от метро "Чистые пруды" до "Пролетарской", №12 – от 16-ой Парковой улицы до станции метро "Авиамоторная", №38 – от остановки Черемушки до станции метро "Пролетарская" и от 3-ей Владимирской улицы до Красноказарменной площади, № 43 – от МЦК Угрешская до метро "Пролетарская", № 45 – от Сокольнической площади до Красноказарменной площади, № 46 – от метро "Бульвар Рокоссовского" до метро "Авиамоторная".
Ранее сообщалось, что 15 мая в центре Москвы перекроют несколько улиц из-за проведения "Московского полумарафона". Так, с 06:30 до 13:00 полностью перекроют улицу Лужники – от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной. С 08:00 до 13:00 проехать нельзя будет по Лужнецкой набережной – от улицы Лужники до съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца в сторону Новодевичьей набережной, Хамовническому Валу – от Фрунзенской набережной до дома 16 по улице Хамовнический Вал.
Кроме того, из-за полумарафона в Хамовниках изменятся автобусные маршруты. Автобус №5 проследует по улицам Пречистенка и Большая Пироговская вместо Комсомольского проспекта и Остоженки. Маршрут №379 будет пролегать через Большую Пироговскую улиц и станцию метро "Спортивная", а автобусы №202 и №с249 будут ездить по Комсомольскому проспекту вместо Лужнецкой набережной.
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