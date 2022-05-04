"Московский патруль": полицейские задержали наркокурьера на юго-западе столицы

Полицейские задержали наркокурьера на юго-западе Москвы. Мужчина решил сотрудничать со следствием и сам показал, где находятся тайники с запрещенными веществами, которые он спрятал в подъезде одной из многоэтажек.

Наркотики обнаружили и в доме закладчика в поселении Сосенском. Сверток с запрещенными веществами мужчина прятала под подушкой. Несколько пакетов с белым порошком он также хранил во внутреннем отделении сейфа.

Подозреваемого поместили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.