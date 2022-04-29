"Московский патруль": из салона машины в Клину похитили 200 тысяч рублей

В подмосковном Клину полицейские задержали злоумышленника, который вскрыл машину на парковке торгового центра.

Что за оборудование у него нашли во время обыска? И можно ли вообще защитить автомобиль от воров? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.