"Московский патруль": в Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж, эффектно проникающего в заведения перед ограблением.

Так, в одной из кофеен он выбил дверь, беспрепятственно пройдя сквозь осыпающееся стекло. В супермаркет грабитель предпочел проникнуть через окно.

Также, по данным следствия, установлена причастность гражданина к краже из иномарки на Волгоградском проспекте. Владелица забыла закрыть транспортное средство, чем и воспользовался злоумышленник. В машине он нашел сумку с деньгами и спортивную одежду. После чего похитил их и скрылся, причинив материальный ущерб на сумму более ста тысяч рублей.



Преступником оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Московской области. Он уже дал признательные показания, и помещен под подписку о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.