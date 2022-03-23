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политика

11:45

Минобороны впервые показало удар восемью "Калибрами" по инфраструктуре ВСУ

политикабезопасность

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ впервые показало, как корабль ВМФ РФ наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами "Калибр" по инфраструктуре ВСУ.

Также опубликовано видео нанесения удара батареями берегового ракетного комплекса "Бастион". На нем видно, как последовательно с береговых позиций стартуют три ракеты комплекса.

Видео: Минобороны России

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что вооруженные вертолеты армейской авиации в ходе проведения спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Также ВС России высокоточными ударами поразили военные объекты Украины. Было применено оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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