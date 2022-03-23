Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

11:24

Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ

политикабезопасность

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ на северной окраине Киева.

Зенитно-ракетный комплекс украинских войск находился в городской промышленной застройке. Его вскрыл беспилотник, после чего по нему нанесли точечный удар высокоточным ракетным вооружением. В результате точного попадания комплекс уничтожили.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что вооруженные вертолеты армейской авиации в ходе проведения спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Также ВС России высокоточными ударами поразили военные объекты Украины. Было применено оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Песков сообщил, что переговоры РФ и Украины идут медленнее, чем хотелось бы

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать