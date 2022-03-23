"Московский патруль": суд арестовал мужчину, облившего прохожих кислотой в Домодедове

В Домодедовском городском суде избирали меру пресечения мужчине, который из ревности облил бывшую возлюбленную серной кислотой.

Дениса Полякова поместили под стражу на два месяца. Расследование продолжается, и вменяемую мужчине статью "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" могут переквалифицировать на более тяжкую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.