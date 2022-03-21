"Московский патруль": в Подмосковье мужчина облил кислотой молодую пару

В Подмосковье мужчина напал на молодую пару, облив людей кислотой. Также пострадал проходивший мимо ребенок: едкая жидкость попала ему на руки.

По информации СМИ, нападавший – это бывший возлюбленный жертвы. Из ревности к новому мужчине он решил изувечить лицо девушки. В качестве оружия выбрал две банки серной кислоты. Молодую пару госпитализировали с химическими ожогами головы.

Органами МВД организован розыск нападавшего. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, опрашивая очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.