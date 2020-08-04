Женщину облили кислотой на парковке магазина в Пушкине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном городе Пушкино неизвестные облили кислотой женщину. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на парковке магазина.

"Неизвестные на парковке одного из гипермаркетов в Пушкине нанесли телесные повреждения женщине", – сообщили в пресс-службе.

Пострадавшая была госпитализирована. О ее состоянии на данный момент не сообщается.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Ведется розыск злоумышленников.

По информации ТАСС, женщину облили серной кислотой. Сообщается, что пострадавшая является замдиректора Ивантеевского хлебокомбината.

Ранее в столице задержали злоумышленника, напавшего на женщину и девочку. Им оказался мужчина 1991 года рождения.