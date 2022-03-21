Политолог оценил вероятность начала третьей мировой войны

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Политолог Александр Асафов в разговоре с Москвой 24 исключил возможность начала третьей мировой войны из-за текущей ситуации на мировой арене.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил начало третьей мировой войны. По его словам, такой риск существует в случае неудачных переговоров с Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил американскому телеканалу CNN.
По мнению Асафова, разговоры о третьей мировой войне – стандартный метод запугивания.
"Реальность третьей мировой войны – это достаточно популярная тема для спекуляций западной стороны. Я напомню, что существуют часы судного дня, которые переводятся периодически все ближе и ближе. И это используется как часть негативных прогнозов, что вот, мы уже на пороге, надо, например, остановить Северную Корею, Китай, Россию или замучить санкциями Иран, иначе начнется третья мировая. Это достаточно стандартная фигура западной пропаганды", – объясняет специалист.
Кроме того, эксперт считает, что один человек не может говорить за все остальные страны.
"Учитывая, что у Зеленского остается не очень много для того, чтобы не выполнять российские условия или как-то еще реагировать на ситуацию, он повышает, как ему кажется, градус повестки, говоря о том, что если переговоры будут неудачными, то вот что может случиться. Это попытка собрать хорошие медийные заголовки. В конце концов не забываем, что Зеленский профессиональный пиарщик, вот он этим и занимается", – заключил политолог.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи украинского и российского лидеров необходимо согласование итогов переговоров. В настоящий момент России и Украине в этом смысле нечего фиксировать, подчеркнул представитель Кремля.
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