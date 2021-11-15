10:33
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мужчина напал с газовым пистолетом на семейную пару в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
"Было установлено, что около 03:00 13 ноября на Пресненском Валу неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета. Пострадавшая женщина написала в полицию заявление в связи с нападением на нее и ее мужа", – говорится в сообщении.
Мужчина 1969 года рождения и его жена 1977 года рождения доставлены в одну из столичных больниц с химическими ожогами глаз.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в происшествии пострадали один из основателей группы "Ногу свело!" Антон Якомульский и его супруга.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в кафе в центре Москвы на Неглинной улице один из посетителей ранил двух мужчин в ходе конфликта. Между двумя гражданами произошел конфликт, в который вступил еще один человек и попытался их разнять. Один из участников конфликта острым предметом причинил двум гражданам телесные повреждения.
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