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Москва 24

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Происшествия

21:35

В Москве священник открыл стрельбу после нападения в церкви – СМИ

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Священник открыл стрельбу после нападения неизвестного в церкви на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина устроил драку с батюшкой в туалете храма на улице Генерала Белобородова в воскресенье, 31 октября. Священнослужитель не растерялся, достал сигнальный пистолет и сделал предупредительный выстрел. Однако это не остановило нападавшего – он снова набросился на священника, несколько раз его ударил, а после попытался убежать.

Батюшка догнал его и забежал в автобус, на котором хотел уехать злоумышленник. К этому времени на место инцидента уже ехали полицейские. Хулигану удалось скрыться, он убежал в направлении кладбища.

Ранее в Ивановской области женщина напала на священника в Свято-Никольском храме города Тейково, свои действия она объяснила велением голосов. Там уточнили, что нападение совершила девушка 1994 года рождения.

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