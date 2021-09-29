Экс-схимонаху Сергию предъявили обвинение по статье об экстремизме

18:13
Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Бывшему схимонаху Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение по статье об экстремизме в составе организованной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Павла Бабикова.
По словам Бабикова, Романова обвиняют в возбуждении ненависти против иудеев, мусульман и католиков в ходе проповедей, которые он вел, когда был священником.
Как сообщалось, в рамках другого уголовного дела Романова обвиняют в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает.
Сергию запретили служение в конце мая 2020 года из-за нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. После суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть монастырь, однако Сергий этих требований не выполнил и продолжил совершать там богослужения.
В сентябре прошлого года церковный суд отлучил схимонаха от церкви, а 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.
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