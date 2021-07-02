Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-схимонаха Сергия

18:18
Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС
В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, и направили его в Верховный суд РФ для определения подсудности. Об этом сообщает адвокат экс-служителя Светлана Герасимова.
"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Романова и отправила его в Верховный суд. Согласно закону, его нужно судить по месту совершения деяния, которое ему вменяют в вину, то есть в Верхней Пышме Свердловской области. Надзорное ведомство настаивает на проведении процесса в Москве, но мы с нашим подзащитным настаиваем на проведении процесса на Урале. Это полностью соответствует закону", – пояснила она.
Романова обвиняют в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину схимонах не признает.
Сергию запретили служение в конце мая 2020 года из-за нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Следующим этапом наказания стало лишение схимонаха сана судом Екатеринбургской епархии за нарушение священнической присяги. Также епархия обязала его покинуть монастырь, однако он этих требований не выполнил и продолжил совершать там богослужения, митрополия называет эту ситуацию захватом. В сентябре прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, а 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.
Пресс-служба СК РФ подтвердила, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В Следственном комитете подчеркнули, что обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, несмотря на отлучение от церкви.
"В дальнейшем Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству", – отметили в ведомстве.
Кроме того, он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, это не первое уголовное обвинение в жизни Романова, в прошлом фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. В действиях Кураева нашли признаки клеветнической деятельности.
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