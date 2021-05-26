Суд в Москве продлил арест бывшему схиигумену Сергию

Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), которого обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, продлили арест еще на два месяца. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя", – отметила она.

Уточняется, что схиигумен Сергий будет находиться под стражей до 21 июня.

Следователи предъявили обвинение отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию по трем статьям УК РФ. Как заявила адвокат Светлана Герасимова, дело классифицируется по статье о склонении к самоубийству (110.1 УК РФ), статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (148 УК РФ) и статье о самоуправстве (330 УК РФ).

Бывший схимонах Сергий не признал вину ни в одном из инкриминируемых ему преступлений.

Как стало известно летом 2020 года, схиигумен Сергий Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.

Среднеуральский женский монастырь оказался в центре внимания после того, как схимонах Сергий в своих проповедях начал говорить о коронавирусе как о псевдопандемии. Как следствие, церковный суд лишил его сана, а позже отлучил от церкви за незаконные богослужения.