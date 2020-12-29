Бывший схимонах Сергий не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях

14:53
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не признает вину ни в одном из инкриминируемых ему преступлений, сообщил ТАСС его адвокат Иван Миронов.
"Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно", – сказал защитник.
Ранее следователи предъявили обвинение отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
Въезд на территорию Среднеуральского монастыря после задержания отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) перекрыт сотрудниками ДПС.
Суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, в июле 2020 года. Ранее его запретили в служении после нарушения запрета на проповеди. Его также лишили права носить наперсный крест.
Как стало известно летом 2020 года, схиигумен Сергий Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.
В Свердловской области набирает обороты конфликт вокруг женского монастыря
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