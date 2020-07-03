Суд лишил сана схиигумена Сергия

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Суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом псевдопандемией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора Николая Малету.

"Извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана", – сказал Малета.

27 апреля священнослужитель был отстранен от проповедей, ему также было запрещено публично высказываться. Там заявили, что высказывания священника не выражают позицию епархии.

Причиной послужила публикация видеозаписи с обращением схиигумена, призывавшего людей выходить на улицы и посещать храмы. При этом ситуацию с распространением коронавируса Сергий называл псевдопандемией.

В конце мая сообщалось, что схиигумена Сергия запретили в служении после нарушения запрета на проповеди. Его также лишили права носить наперcный крест.

