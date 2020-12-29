Экс-схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ

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Следователи предъявили обвинение отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Романову) по трем статьям УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката бывшего священнослужителя Светланы Герасимовой, ему предъявили обвинение по статье о склонении к самоубийству (110.1 УК РФ).

"Статья 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и 330 ("Самоуправство") УК РФ", – также добавила юрист.

Герасимова отметила, что ее подзащитного конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. Заседание пройдет в Басманном суде столицы, оно запланировано на 14:00.

По информации агентства, въезд на территорию Среднеуральского монастыря после задержания отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) перекрыт сотрудниками ДПС.

Суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, в июле 2020 года. Ранее его запретили в служении после нарушения запрета на проповеди. Его также лишили права носить наперсный крест.

Как стало известно летом 2020 года, схиигумен Сергий Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.

