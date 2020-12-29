Суд заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного районного суда

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия по обвинению в склонении к самоубийству. Он будет находиться под арестом два месяца, сообщает ТАСС.

Экс-священника также обвиняют в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. "Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Романову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля", – говорится в заявлении представителя столичного суда.

Ранее суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, в июле этого года.

27 апреля священнослужитель отстранен от проповедей, ему также запретили публично высказываться. Причиной стала публикация видеозаписи с обращением схиигумена, призывавшего людей выходить на улицы и посещать храмы.