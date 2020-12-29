СК РФ запросил арест для бывшего схимонаха Сергия

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Басманный суд Москвы получил ходатайство СК РФ об аресте отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Речь идет об аресте сроком на два месяца.

Бывшего священнослужителя конвоировали в Москву, где пройдет заседание по избрании меры пресечения. В настоящий момент ожидается доставка бывшего схиигумена в Басманный суд.

Следователи предъявили обвинение отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Романову) по трем статьям УК РФ. Как заявила адвокат Светлана Герасимова, дело классифицируется по статье о склонении к самоубийству (110.1 УК РФ), статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (148 УК РФ) и статье о самоуправстве (330 УК РФ).

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не признал вину ни в одном из инкриминируемых ему преступлений.

Как стало известно летом 2020 года, схиигумен Сергий Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.

Среднеуральский женский монастырь оказался в центре внимания после того, как схимонах Сергий в своих проповедях начал говорить о коронавирусе как о псевдопандемии. Как следствие, церковный суд лишил его сана, а позже отлучил от церки за незаконные богослужения.

