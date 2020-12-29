Юрист рассказал, какое наказание грозит экс-схиигумену Сергию

29 декабря в Свердловской области задержали экс-схиигумена Сергия. Бывшему священнослужителю вменяются три статьи УК РФ, одна из которых – "Склонение к совершению самоубийства". Для выбора меры пресечения Сергия доставили в Басманный суд Москвы. Юристы полагают, что действия бывшего схимонаха в рамках дела будут анализировать эксперты-психологи. Подробности читайте в нашем материале.

Задержали "за Россию"

Силовики появились на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области в ночь на 29 декабря. Их целью было задержание так называемого руководителя общины, экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). После взятия экс-схимонаха под стражу монастырь оцепили, на территории идут обыски.

Одной из основных причин для задержания стали подозрения в призыве послушников монастыря к самоубийству. На одном из видео, которое правоохранительные органы обнаружили в Сети, было видно, как экс-схимонах, читая проповедь, убеждает монахинь "умереть за Россию".

Отмечается, что ранее с просьбой проверить информацию о призывах к смерти воспитанников монастыря в прокуратуру обратился уполномоченный по правам детей по Свердловской области Игорь Мороков. Омбудсмена встревожил и тот факт, что при скандальной проповеди присутствовали дети.

По словам адвоката Сергия Светланы Герасимовой, сейчас экс-схиигумену грозит обвинение не по одной, но по трем статьям. Первая, конечно, статья 110.1 УК РФ "Склонение к совершению самоубийства". "Статья 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и 330 ("Самоуправство") УК РФ", – также добавила юрист.

Ни в одном из вменяемых ему преступлений Сергий вину не признает, сообщил еще один защитник схимонаха Иван Миронов. "Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно", – заявил адвокат.

Для избрания меры пресечения задержанного экс-схимонаха доставили в Москву в Басманный суд. Следствие требует арестовать Сергия на два месяца. "В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В РПЦ также прокомментировали арест мужчины. "Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению", – написал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Церковный переворот и отлучение от сана

Бывшего схиигумена Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ

Отец Сергий обратил внимание на себя еще весной. 27 апреля священнослужитель был отстранен от проповедей Екатеринбургской епархией. Причиной стало отрицание монахом существования коронавирусной инфекции. В частности, он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, а также резко высказывался в адрес Роспотребнадзора и медиков.





пресс-служба Екатеринбургской епархии В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим указ правящего архиерея № 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста.

В июне Сергий совершил переворот в Среднеуральском женском монастыре, в котором и оставался наставником вплоть до задержания. Отмечалось, что схиигумен сверг действующую настоятельницу общины и взял монастырь под свой контроль, выставив охрану из казаков.

Тогда в Сети были опубликованы кадры его речи, прозвучавшей на церковном суде. "Митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры", – заявлял Сергий Романов.

Ответ епархии последовал незамедлительно: схиигумена лишили священного сана.

"Анализировать будут эксперты-психологи и педагоги"

Как считает почетный адвокат России и доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев, самая серьезная санкция экс-схимонаху Сергию предусмотрена по статье "Склонение к совершению самоубийства".

"По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы. Что касается статьи "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", там не такая серьезная санкция", – пояснил юрист.

При этом, по его словам, дела по склонению к самоубийству в судебной практике единичны, к тому же сложно доказуемы.

"Доказать состав преступления по такой категории дел очень сложно, так как там надо доказывать прямой умысел, что именно он склонял кого-то к самоубийству. Это ведь не кража, когда вещь вытащили из кармана, здесь нужно доказать умысел, хотел ли он этого или нет. Только косвенные доказательства будут, опять же, будут использовать видеозапись", – подчеркнул Пчелинцев.

Собеседник Москвы 24 добавил, что действия бывшего схимонаха должны проанализировать эксперты-психологи и педагоги, которые путем умозаключения смогут сказать: было ли на самом деле склонение к самоубийству. По мнению эксперта, прежде чем его задерживать, такие экспертизы, вероятно, уже были проведены.

Анастасия Павелко, Анатолий Федотов