Суд огласил приговор историку Соколову, расчленившему возлюбленную

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в городском суде огласил приговор историку Олегу Соколову, который убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Соколов приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Расскажем, как развивалось разбирательство по резонансному делу и какое наказание в итоге понес обвиняемый.

Во всем признался

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

За делом историка Соколова вся страна следит с ноября 2019 года. Именно тогда его задержали в Петербурге с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Остальные фрагменты оперативники обнаружили в квартире Соколова. Части тела он хотел выбросить в реку Мойку, происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Доцент был нетрезв и упал в реку, откуда его и выловили со страшной находкой.

Позже выяснилось, что историк убил свою молодую возлюбленную, аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко. Следствие считает, что сначала Соколов ее застрелил, а спустя пару дней начал избавляться от тела. Причем выстрелив один раз, он увидел, что Ещенко жива, поэтому решил добить ее еще тремя выстрелами из обреза, который хранился в сейфе.

В содеянном он признался. Убийца был арестован, экспертиза признала его вменяемым.

Разбирательство длилось почти год. Поначалу Соколов отказывался от показаний в суде, но затем все же заговорил. По его версии, Ещенко накинулась на историка с ножом в ссоре, но ссадин и порезов на теле обвиняемого не обнаружено.





Олег Соколов обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко Я решил испугать ее выстрелом, чтобы остановить поток этого мата. Я хотел выстрелить под ухом, но она бросилась на меня с ножом. После этого я ничего не помню.

"Я стою на берегу Мойки, холодно. Решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен был умереть", – давал показания Соколов в суде.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сам доцент на слушаниях не раз был в истерике. Иногда плакал, рассказывал, как от него "слегка получила по физиономии" одна из любовниц, иногда орал, пытаясь рассказать, что Ещенко, по его словам, не такая, какой ее пытаются представить. С его слов, убитая на почве ревности перед убийством не раз оскорбляла бывшую жену Соколова и его детей.

"Чудовищные оскорбления, оскорбления в адрес моих детей, в мой адрес. Вы скрываете это от людей, а сейчас за счет прессы создается чудовищное отторжение ко мне, потому что они этого не знают. Люди думают, что это чистая невинная девочка. То, что она творила, там (в показаниях историка. – Прим. ред.) есть часть маленькая того, что она творила", – говорил Соколов на одном из заседаний.

В июне 2020 года в Сети появилось видео, на котором запечатлена ссора Соколова и Ещенко за несколько часов до убийства. Автором ролика был сам убийца, конфликт он снял на камеру мобильного телефона.





Анастасия Ещенко на видеозаписи ссоры с Соколовым за несколько часов до убийства Ненавижу тебя! Уйди с дороги, отпусти меня! Уйди, я тебя не люблю больше.

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева полагает, что запись Соколов хотел использовать, чтобы подтвердить непричастность к исчезновению Ещенко, так как в конце ролика она убегает из квартиры, а доцент продолжает снимать все на камеру.

По одной из версий, после убийства Соколов мог планировать скрыться за рубежом. Среди телефонных звонков обнаружился номер посольства Франции.

Приговор

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

После долгого и тщательного расследования сторона обвинения во время прения сторон 14 декабря 2020 года запросила для Соколова 15 лет колонии строгого режима. По статье 105 УК РФ об убийстве прокурор просила 13 лет колонии, по статье 222 УК РФ о незаконном хранении оружия – три года. Однако наказание сторона обвинения определила путем частичного сложения сроков по двум этим статьям.

При принятии решения прокурор просила учесть заслуги доцента Соколова как ученого, принять во внимание наличие пожилых родителей и маленьких детей. Признание историка в убийстве, по мнению гособвинителя, нельзя считать смягчающим обстоятельством, так как оно было сделано уже после задержания и выяснения обстоятельств происшествия.

Адвокат обвиняемого Сергей Лукьянов попросил суд вынести более мягкий приговор.

"Наказание, которое может быть назначено судом по совокупности преступлений, во любом случае не может превышать восьми лет лишения свободы", – заявил он в прениях сторон.

Среди факторов, которые должен учесть суд, Лукьянов назвал признание историка в убийстве, содействие раскрытию преступления, наличие маленьких детей, хронических заболеваний и "аморальное" поведение самой погибшей.

Историку было предоставлено последнее слово.





Олег Соколов обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко Я хочу выразить глубокое и полное сожаление в содеянном. Я не только должен, но и хочу быть наказан.

Оглашение вердикта длилось более трех с половиной часов. В итоге суд приговорил Соколова к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. В срок отбывания наказания будет зачтено время, проведенное историком в СИЗО. Теперь у защиты Соколова есть 10 суток на обжалование в вышестоящей инстанции.