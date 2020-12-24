Знакомые рассказали подробности об убитой в Москве девушке-хореографе

23 декабря на юго-западе столицы неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в девушку, которая от полученных ранений вскоре скончалась в больнице. Погибшая была успешным хореографом, за которой, предположительно, нападавший долгое время следил. Рассказываем подробности происшествия.

Выстрелы в ночи

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Стрельба произошла поздним вечером у дома на Профсоюзной улице. 30-летняя девушка возвращалась домой с подругами, и, как только они подошли к подъезду, сзади подбежал мужчина в черном капюшоне и в маске и два раза выстрелил в девушку, после чего скрылся. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Медики, прибывшие на скорой, диагностировали огнестрельное ранение головы и увезли ее в больницу. Несмотря на усилия врачей, женщина позже скончалась. На месте преступления полиция обнаружила пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. В данный момент правоохранители ведут розыск подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Очевидец преступления Арина, которая проживает в соседнем доме, рассказала телеканалу Москва 24, что звуки стрельбы сначала приняла за новогодний фейерверк, но потом поняла, что это были выстрелы.

"Разговаривала с соседями – говорят, что слышали два хлопка, думали, что это предновогодняя хлопушка, фейерверки. Но потом женщина услышала, что начали кричать о помощи, о том, чтобы вызвали скорую, дальше как раз-таки все начали выбегать", – пояснила собеседница телеканала.

"Очень любила свое дело"

Фото: соцсети

Известно, что погибшей девушкой оказалась успешная танцовщица и преподаватель по имени Наталья. Она с детства занималась хореографией, участвовала в международных танцевальных конкурсах, давала мастер-классы и руководила танцевальной школой.

Знакомая Натальи Галина рассказала Москве 24, что ее дочери долго занимались у девушки танцами.

"В студию моя младшая дочь пришла вслед за старшей. Занимались с небольшим перерывом, наверное, уже лет семь. Несколько лет назад Наталья пригласила мою дочь в танцевальную группу. Там тренировали девочек, готовили к выступлениям в различных конкурсах. Я не представляю, как сказать дочери, что из-за какого-то подонка теперь нет их любимого учителя", – пояснила она.





Галина знакомая убитой Наталья очень целеустремленный человек. С ней дети научились побеждать, она очень любила свое дело. Студия – это ее мечта, ее жизнь. Она вкладывала себя всю, целиком отдавалась работе и любимым ученикам. Она очень жизнерадостный и добрый человек. У нее постоянно возникали новые идеи, она хотела много успеть и достичь.

Галина утверждает, что с каким-либо мужчиной Наталью никогда не видела, а также ничего не слышала и не знала о каких-либо молодых людях.

"Девочки очень ее любили. Она всегда сопровождала нас на всех конкурсах. Была очень требовательной, но в тоже время очень доброй", – добавила собеседница Москвы 24.

По одной из версий, в преступлении подозревается молодой человек убитой, который работает спасателем в Крыму. Однако, по данным СМИ, сам Александр К. сообщил полиции, что хоть он и находился с ней в романтических отношениях, но не убивал Наталью. По словам мужчины, последний раз он видел девушку в ноябре, а во время убийства находился в Ялте.

По другой версии, еще один молодой человек, который работал неподалеку, несколько недель подряд пытался познакомиться с Натальей. Но девушка, несмотря на упорство, ему отказывала, поэтому мужчина, вероятно, решил отомстить.

Анатолий Федотов, Анастасия Павелко