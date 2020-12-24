Знакомая рассказала о девушке, в которую стреляли на юге-западе Москвы

12:32
Фото: соцсети
Знакомая девушки, в которую стреляли на юго-западе Москвы, в беседе с Москвой 24 назвала ее хорошим и жизнерадостным человеком.
Галина была знакома с погибшей много лет. Ее дочери давно ходят в студию, где девушка работала хореографом.
"К ней в студию моя младшая дочь пришла вслед за старшей. Занимались с небольшим перерывом, наверное, уже лет 7. Несколько лет назад Наталья (погибшая. – Прим. ред.) пригласила мою дочь в танцевальную группу. Вместе с коллегой они тренировали девочек, готовили к выступлениям в различных конкурсах", – рассказала женщина.
При этом она отметила, что о каком-либо мужчине погибшей она никогда ничего не слышала и ни с кем из парней девушку не видела. "Я не представляю, как сказать дочери, что из-за какого-то подонка теперь нет их любимого учителя", – добавила Галина.
По словам женщины, ее дочери очень любили своего тренера. Девушка была очень требовательной, но в то же время очень доброй.
Преступление было совершено вечером 23 декабря у жилого дома на юго-западе столицы. Сообщалось, что неизвестный не менее двух раз выстрелил в девушку и скрылся с места происшествия. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.
Пострадавшую девушку сразу госпитализировали. Она была еще жива. Однако позже стало известно, что девушка скончалась в больнице от полученных ран.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия.
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