Знакомая рассказала о девушке, в которую стреляли на юге-западе Москвы

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Знакомая девушки, в которую стреляли на юго-западе Москвы, в беседе с Москвой 24 назвала ее хорошим и жизнерадостным человеком.

Галина была знакома с погибшей много лет. Ее дочери давно ходят в студию, где девушка работала хореографом.

"К ней в студию моя младшая дочь пришла вслед за старшей. Занимались с небольшим перерывом, наверное, уже лет 7. Несколько лет назад Наталья (погибшая. – Прим. ред.) пригласила мою дочь в танцевальную группу. Вместе с коллегой они тренировали девочек, готовили к выступлениям в различных конкурсах", – рассказала женщина.





Галина знакомая погибшей Наталья была очень целеустремленным человеком. С ней дети научились побеждать, она очень любила свое дело. Студия – это ее мечта, ее жизнь. Она вкладывала себя всю, целиком отдавалась работе и любимым ученикам. Она была очень жизнерадостным и добрым человеком. У нее постоянно возникали новые идеи, она хотела много успеть и достичь.

При этом она отметила, что о каком-либо мужчине погибшей она никогда ничего не слышала и ни с кем из парней девушку не видела. "Я не представляю, как сказать дочери, что из-за какого-то подонка теперь нет их любимого учителя", – добавила Галина.

По словам женщины, ее дочери очень любили своего тренера. Девушка была очень требовательной, но в то же время очень доброй.

Преступление было совершено вечером 23 декабря у жилого дома на юго-западе столицы. Сообщалось, что неизвестный не менее двух раз выстрелил в девушку и скрылся с места происшествия. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

Пострадавшую девушку сразу госпитализировали. Она была еще жива. Однако позже стало известно, что девушка скончалась в больнице от полученных ран.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия.