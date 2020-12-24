Суд арестовал пятерых сторонников Тесака по делу об убийствах мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного районного суда города Москвы

Басманный суд Москвы отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела об убийствах приезжих из Центральной Азии в 2003–2007 годах, сообщает "Интерфакс".

Андрей Кайля, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудилин будут заключены под стражу сроком на два месяца.

Накануне суд отправил под арест еще одного обвиняемого по делу. Речь идет о Семене Токмакове.

Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц".

Накануне сотрудники ФСБ задержали обвиняемых в убийствах соратников Тесака. Всего было задержано шесть человек. Им предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.