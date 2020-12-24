Суд арестовал пятерых сторонников Тесака по делу об убийствах мигрантов

15:43
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного районного суда города Москвы
Басманный суд Москвы отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела об убийствах приезжих из Центральной Азии в 2003–2007 годах, сообщает "Интерфакс".
Андрей Кайля, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудилин будут заключены под стражу сроком на два месяца.
Накануне суд отправил под арест еще одного обвиняемого по делу. Речь идет о Семене Токмакове.
Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц".
Накануне сотрудники ФСБ задержали обвиняемых в убийствах соратников Тесака. Всего было задержано шесть человек. Им предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.
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