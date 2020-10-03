Тесака похоронили на Кунцевском кладбище

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В Москве прошли похороны националиста Маскима "Тесака" Марцинкевича. Церемония прощания состоялась на Кунцевсокм кладбище, сообщает телеканал "360".

Проститься с Марцинкевичем пришли несколько десятков человек.

16 сентября ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении. Его тело нашли в камере. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что перед смертью погибший Марцинкевич признался в убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Мужчина якобы активно сотрудничал со следствием.

Марцинкевич был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых считал наркоторговцами. Он отбывал наказание в Республике Коми и, учитывая смягчение приговора в 2019 году, мог в 2021-м рассчитывать на условно-досрочное освобождение.