Патриарх утвердил решение суда о лишении сана Кураева

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

В материале отмечается, что патриарх также ввел мораторий на вступление решения суда в силу.

"Вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви", – поясняется в резолюции патриарха.

Вердикт вступит в законную силу после издания указа о лишении Кураева сана, заключается в сообщении.

29 декабря 2020 года Епархиальный суд Москвы принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева. В действиях Кураева нашли признаки клеветнической деятельности.

Кроме того, по информации епархии, 21 апреля клирик разместил в своем блоге оскорбительную характеристику умершего в этот день от осложнений из-за COVID-19 протоиерея Александра Агейкина. Кураева также обвинили в "организации раскола".

До этого суд заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия. Экс-священника обвинили в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.