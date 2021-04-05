Патриарх утвердил решение суда о лишении сана Кураева

Фото: ITAR-TASS/Павел Смертин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.
В материале отмечается, что патриарх также ввел мораторий на вступление решения суда в силу.
"Вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви", – поясняется в резолюции патриарха.
Вердикт вступит в законную силу после издания указа о лишении Кураева сана, заключается в сообщении.
29 декабря 2020 года Епархиальный суд Москвы принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева. В действиях Кураева нашли признаки клеветнической деятельности.
Кроме того, по информации епархии, 21 апреля клирик разместил в своем блоге оскорбительную характеристику умершего в этот день от осложнений из-за COVID-19 протоиерея Александра Агейкина. Кураева также обвинили в "организации раскола".
До этого суд заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия. Экс-священника обвинили в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.
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