Епархиальный суд столицы лишил протодиакона Андрея Кураева сана

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Решением епархиального суда города протодиакон Андрей Кураев был лишен сана. Об говорится на сайте Московской городской епархии.
"Епархиальный церковный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана", – говорится в сообщении.
По информации епархии, 21 апреля этого года заштатный клирик разместил в своем блоге оскорбительную характеристику умершего в этот день от осложнений из-за COVID-19 протоиерея Александра Агейкина.
Кроме того, в решении суда утверждается о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева. Речь идет и об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".
Решение суда может быть обжаловано в установленный срок.
Ранее суд заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия. Экс-священника также обвиняют в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.
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