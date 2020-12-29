Епархиальный суд столицы лишил протодиакона Андрея Кураева сана

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Решением епархиального суда города протодиакон Андрей Кураев был лишен сана. Об говорится на сайте Московской городской епархии.

"Епархиальный церковный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана", – говорится в сообщении.

По информации епархии, 21 апреля этого года заштатный клирик разместил в своем блоге оскорбительную характеристику умершего в этот день от осложнений из-за COVID-19 протоиерея Александра Агейкина.

Кроме того, в решении суда утверждается о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева. Речь идет и об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".

Решение суда может быть обжаловано в установленный срок.

Ранее суд заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия. Экс-священника также обвиняют в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.