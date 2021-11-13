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Москва 24

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Происшествия

04:55

Посетитель кафе в центре Москвы ранил двух человек в ходе конфликта

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В кафе в центре Москвы на Неглинной улице один из посетителей ранил двух мужчин в ходе конфликта. Об этом в ночь на субботу, 13 ноября, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД сообщает ТАСС.

Уточняется, что пострадавших передали медикам. Им оказывается необходимая помощь.

"Между двумя гражданами произошел конфликт, в который вступил еще один человек и попытался их разнять. Один из участников конфликта острым предметам причинил двум гражданам телесные повреждения", – говорится в сообщении.

После нападения мужчина скрылся, ведется его розыск.

Ранее сообщалось, что в кафе на на Ленинградском шоссе столицы произошла стрельба. Неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся. В медицинские учреждения после инцидента обратились четверо граждан.

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