Посетитель кафе в центре Москвы ранил двух человек в ходе конфликта

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В кафе в центре Москвы на Неглинной улице один из посетителей ранил двух мужчин в ходе конфликта. Об этом в ночь на субботу, 13 ноября, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД сообщает ТАСС.
Уточняется, что пострадавших передали медикам. Им оказывается необходимая помощь.
"Между двумя гражданами произошел конфликт, в который вступил еще один человек и попытался их разнять. Один из участников конфликта острым предметам причинил двум гражданам телесные повреждения", – говорится в сообщении.
После нападения мужчина скрылся, ведется его розыск.
Ранее сообщалось, что в кафе на на Ленинградском шоссе столицы произошла стрельба. Неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся. В медицинские учреждения после инцидента обратились четверо граждан.
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