Выстреливший в свою дочь полицейский арестован в Подмосковье

13:51
Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Суд арестовал полицейского, ранившего свою дочь из травматического пистолета во время конфликта в такси в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС.
По данным следствия, 11 ноября в такси между 47-летним полицейским и его 20-летней дочерью произошел конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он выстрелил из травматического пистолета в голову девушки. Ее госпитализировали и провели операцию.
Полиция назначила служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволили из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей.
Ранее сообщалось, что в кафе на на Ленинградском шоссе столицы произошла стрельба. Неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся. В медицинские учреждения после инцидента обратились четверо граждан.
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