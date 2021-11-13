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Происшествия

13:51

Выстреливший в свою дочь полицейский арестован в Подмосковье

суды происшествия криминал

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Суд арестовал полицейского, ранившего свою дочь из травматического пистолета во время конфликта в такси в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 11 ноября в такси между 47-летним полицейским и его 20-летней дочерью произошел конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он выстрелил из травматического пистолета в голову девушки. Ее госпитализировали и провели операцию.

Полиция назначила служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволили из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей.

Ранее сообщалось, что в кафе на на Ленинградском шоссе столицы произошла стрельба. Неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся. В медицинские учреждения после инцидента обратились четверо граждан.

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