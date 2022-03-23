"Московский патруль": на Скандинавском бульваре произошла массовая драка

Минувшей ночью на Скандинавском бульваре несколько десятков рабочих устроили массовую драку. В ходе конфликта один из участников получил ножевое ранение, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудниками полиции территориальный отдел было доставлено более сорока человек, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство и "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.