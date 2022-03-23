"Московский патруль": в Истре задержали мошенника, имитировавшего ДТП

В подмосковной Истре задержали серийного авто-подставщика, который имитировал ДТП и предлагал за деньги уладить вопрос на месте. Предполагаемый аферист показывал заранее сломанное боковое зеркало и требовал деньги по завышенному прейскуранту.

Жертвой мошенника стал пенсионер. Владелец BMW убедил мужчину, что тот задел его машину и потребовал заплатить за ущерб. Испуганный пенсионер расплатился, хоть и знал, что не совершал ДТП

После получения денег правонарушитель скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого при попытке совершения очередного преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.