Выживших при крушении Boeing 737 на юге Китая не обнаружили

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Спасатели пока не обнаружили выживших на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая, сообщает РИА Новости.

По словам представителя управления гражданской авиации КНР Чжу Тао, на борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Иностранных граждан на борту не было.

Поисково-спасательная операция продолжается. Останки жертв и черный ящик пока не обнаружены.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.