На западе Москвы задержали подозреваемого в нападении на двух подростков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в причинении телесных повреждений двум подросткам на улице Барвихинская в Москве, сообщили Агентству "Москва" в МВД РФ по городу.

"Раны были нанесены острым предметом, предположительно ножом", – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Задержанный мужчина находится в полиции.

Ранее правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки в столичном районе Вешняки. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения напали на девушку и изнасиловали. Крики потерпевшей услышали случайные очевидцы, которые обратились в полицию.

