Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании в районе Вешняки

17:21
Фото: depositphotos/aksenovko
Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки в столичном районе Вешняки. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.
По информации следователей, инцидент произошел вечером 13 февраля около жилого дома по улице Вешняковской. Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на девушку и изнасиловали. Крики потерпевшей услышали случайные очевидцы, которые обратились в полицию. На месте ЧП мужчины были задержаны.
В ходе следственных мероприятий девушка узнала подозреваемых. В ближайшее время им изберут меру пресечения. В настоящий момент также назначены необходимые экспертизы.
Ранее в Калининграде водителю такси предъявили обвинение в изнасиловании пассажирки. 28-летняя девушка обратилась в полицию 5 февраля. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась домой из кафе на такси. По дороге водитель свернул в гаражное общество, где, угрожая убийством, изнасиловал ее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: