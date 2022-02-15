Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании в районе Вешняки

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Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки в столичном районе Вешняки. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По информации следователей, инцидент произошел вечером 13 февраля около жилого дома по улице Вешняковской. Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на девушку и изнасиловали. Крики потерпевшей услышали случайные очевидцы, которые обратились в полицию. На месте ЧП мужчины были задержаны.

В ходе следственных мероприятий девушка узнала подозреваемых. В ближайшее время им изберут меру пресечения. В настоящий момент также назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Калининграде водителю такси предъявили обвинение в изнасиловании пассажирки. 28-летняя девушка обратилась в полицию 5 февраля. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась домой из кафе на такси. По дороге водитель свернул в гаражное общество, где, угрожая убийством, изнасиловал ее.