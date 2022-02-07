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Происшествия

17:52

В Калининграде подрабатывающий в такси водитель скорой изнасиловал глухую пассажирку

происшествия криминал регионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Калининграде водителю такси предъявили обвинение в изнасиловании пассажирки, сообщает РИА Новости.

28-летняя девушка обратилась в полицию 5 февраля. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась домой из кафе на такси. По дороге водитель свернул в гаражное общество, где, угрожая убийством, изнасиловал ее.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством". По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего местного жителя.

Мужчину допросили, однако свою причастность к преступлению он отрицал. Вместе с тем потерпевшая уверенно опознала в нем нападавшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.

По информации агентства, пострадавшая девушка – инвалид детства по слуху, а нападавший мужчина работал водителем скорой помощи и подрабатывал в такси.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования женщины в квартире в центре Москвы. По данным правоохранителей, 44-летний мужчина избил, а после изнасиловал женщину. Инцидент произошел на улице Бахрушина. Подозреваемого задержали.

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