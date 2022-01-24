Мужчина избил и изнасиловал женщину в квартире в центре Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования женщины в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, все произошло вечером 23 января. 44-летний мужчина избил, а после изнасиловал женщину в квартире на улице Бахрушина. Подозреваемого задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 131, пункту "б" части 2 статьи 132 Уголовного кодекса России ("Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера").

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана изнасиловал массажистку в Набережных Челнах после убийства жены и ее сестры. Вечером 23 января в селе Мелекес были обнаружены тела двух женщин 21 и 18 лет. Подозреваемым в убийстве стал муж одной из погибшей. Пара поженилась за три дня до происшествия.

