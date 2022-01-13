Знакомая рассказала о подозреваемом в изнасиловании 15-летней девочки в Омске

В Омске задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы. Полицейским и сотрудникам МЧС пришлось снимать его с дерева. Возбуждено уголовное дело. Рассказываем, как мужчина вел себя при задержании и что о нем говорят знакомые.



Бывалый рецидивист

По данным Следственного комитета, девочку изнасиловали ночью, пока ее мать была на работе. Когда женщина вернулась, дочь рассказала о случившемся, отметили в ведомстве. В полицию мать изнасилованной девочки позвонила утром 13 января, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. По ее словам, после работы она обнаружила своего 38-летнего сожителя сильно пьяным. При этом на теле девочки были следы насилия, отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что позднее мужчину заметили сидящим на дереве на одной из соседних улиц. Очевидцы говорят, что он просидел там почти 2 часа. При этом, по прогнозу погоды, 13 января дневная температура в Омске установилась на отметке -21 градус.





пресс-служба УМВД России по Омской области Полицейские совместно с работниками МЧС спустили его на землю. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

На видео после задержания подозреваемый постоянно мычал и толком не мог ответить ни на один вопрос полицейских. Однако признался, что перед тем, как забраться на дерево, что-то курил.

Следственный комитет по факту изнасилования возбудил уголовное дело. По официальным данным, подозреваемого 8 раз судили за кражи. Девочка вместе с матерью находится в больнице, рассказали в МВД.



Загнали на дерево?

Подозреваемого в изнасиловании девочки зовут Роман. Мужчина давно не работает, со своей сожительницей встречается уже шесть лет, сообщает Life.ru. Женщина говорит, что к девочке он раньше никогда не приставал. При этом сожительница была в курсе о криминальном прошлом своего избранника и его наркозависимости. Она несколько раз выгоняла мужчину, когда тот становился неадекватным.

Одна из местных жительниц рассказала, что увидела мужчину на дереве, когда шла на работу, сообщает "Газета.ру". По ее словам, после преступления дядя девочки хотел устроить самосуд над подозреваемым.





подруга матери пострадавшей девочки Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, – мужчина бежал за ним с битой.

По словам очевидицы, рядом с деревом, откуда снимали подозреваемого, она встретилась со старшей сестрой пострадавшей девочки. Та рассказала, что подозреваемый регулярно принимает синтетические наркотики.

"Она (сестра. – Прим. ред.) сказала мне, что много раз говорила маме, чтобы она выгнала его. Но та отвечала: "Куда же я его выгоню, на мороз что ли? Жалко", – утверждает местная жительница.

Одна из подруг матери пострадавшей подтвердила журналистам, что у мужчины есть проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Кроме того, он постоянно избивал сожительницу и ее младшую дочь, говорит она.



"Там и так район ужасный, так она еще и это чудовище привела в дом", – сказала подруга женщины.





очевидец задержания подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске Сел на шею к женщине постарше и свесил ножки. Лена (мать девочки. – Прим. ред.) работала постоянно, поэтому и не замечала, скорее всего, как это животное смотрит на ее дочь.

По словам знакомой семьи, мать пострадавшей девочки плачет и ужасно себя чувствует. После дачи показаний в полиции она сразу же поехала в больницу к дочери, добавила она.

