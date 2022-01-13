Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:31

Главная / Истории /

Знакомая рассказала о подозреваемом в изнасиловании 15-летней девочки в Омске

Залез на дерево. Что известно об омиче, подозреваемом в изнасиловании 15-летней девочки
происшествия регионы

В Омске задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы. Полицейским и сотрудникам МЧС пришлось снимать его с дерева. Возбуждено уголовное дело. Рассказываем, как мужчина вел себя при задержании и что о нем говорят знакомые.

Фото: omsk.sledcom.ru

Бывалый рецидивист

По данным Следственного комитета, девочку изнасиловали ночью, пока ее мать была на работе. Когда женщина вернулась, дочь рассказала о случившемся, отметили в ведомстве. В полицию мать изнасилованной девочки позвонила утром 13 января, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. По ее словам, после работы она обнаружила своего 38-летнего сожителя сильно пьяным. При этом на теле девочки были следы насилия, отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что позднее мужчину заметили сидящим на дереве на одной из соседних улиц. Очевидцы говорят, что он просидел там почти 2 часа. При этом, по прогнозу погоды, 13 января дневная температура в Омске установилась на отметке -21 градус.

Полицейские совместно с работниками МЧС спустили его на землю. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.
пресс-служба УМВД России по Омской области

На видео после задержания подозреваемый постоянно мычал и толком не мог ответить ни на один вопрос полицейских. Однако признался, что перед тем, как забраться на дерево, что-то курил.

Следственный комитет по факту изнасилования возбудил уголовное дело. По официальным данным, подозреваемого 8 раз судили за кражи. Девочка вместе с матерью находится в больнице, рассказали в МВД.

Фото: omsk.sledcom.ru

Загнали на дерево?

Подозреваемого в изнасиловании девочки зовут Роман. Мужчина давно не работает, со своей сожительницей встречается уже шесть лет, сообщает Life.ru. Женщина говорит, что к девочке он раньше никогда не приставал. При этом сожительница была в курсе о криминальном прошлом своего избранника и его наркозависимости. Она несколько раз выгоняла мужчину, когда тот становился неадекватным.

Одна из местных жительниц рассказала, что увидела мужчину на дереве, когда шла на работу, сообщает "Газета.ру". По ее словам, после преступления дядя девочки хотел устроить самосуд над подозреваемым.

Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, – мужчина бежал за ним с битой.
подруга матери пострадавшей девочки

По словам очевидицы, рядом с деревом, откуда снимали подозреваемого, она встретилась со старшей сестрой пострадавшей девочки. Та рассказала, что подозреваемый регулярно принимает синтетические наркотики.

"Она (сестра. – Прим. ред.) сказала мне, что много раз говорила маме, чтобы она выгнала его. Но та отвечала: "Куда же я его выгоню, на мороз что ли? Жалко", – утверждает местная жительница.

Одна из подруг матери пострадавшей подтвердила журналистам, что у мужчины есть проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Кроме того, он постоянно избивал сожительницу и ее младшую дочь, говорит она.

Фото: omsk.sledcom.ru

"Там и так район ужасный, так она еще и это чудовище привела в дом", – сказала подруга женщины.

Сел на шею к женщине постарше и свесил ножки. Лена (мать девочки. – Прим. ред.) работала постоянно, поэтому и не замечала, скорее всего, как это животное смотрит на ее дочь.
очевидец задержания подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске

По словам знакомой семьи, мать пострадавшей девочки плачет и ужасно себя чувствует. После дачи показаний в полиции она сразу же поехала в больницу к дочери, добавила она.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать