Подозреваемого в изнасиловании школьницы снимали с дерева в Омске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ночью 13 января школьницу изнасиловал сожитель ее матери, пока та была на работе. Утром девочка рассказала ей о случившемся. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили подозреваемого сидящим на верхушке дерева недалеко от дома. Мужчина находился в неадекватном состоянии.

"Подозреваемый задержан. Потерпевшая находится в больнице", – заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летнего ребенка. По данным следствия, 26 сентября подозреваемый обманул и привел девочку в свой дом, изнасиловал ее, после чего скрылся. Мужчину задержали в одном из соседних районных центров.