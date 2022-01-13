Подозреваемого в изнасиловании школьницы снимали с дерева в Омске

13:40
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, ночью 13 января школьницу изнасиловал сожитель ее матери, пока та была на работе. Утром девочка рассказала ей о случившемся. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили подозреваемого сидящим на верхушке дерева недалеко от дома. Мужчина находился в неадекватном состоянии.
"Подозреваемый задержан. Потерпевшая находится в больнице", – заявили в СК.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летнего ребенка. По данным следствия, 26 сентября подозреваемый обманул и привел девочку в свой дом, изнасиловал ее, после чего скрылся. Мужчину задержали в одном из соседних районных центров.
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